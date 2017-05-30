Milas ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki ayrı minibüste 36 sığınmacı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas – İzmir karayolunda yapılan denetimler sırasında 34 plakalı iki minibüsten şüphelenen Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, araçları kontrol noktasında durdurmak istedi. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmak isteyen minibüsler, Milas Otobüs Terminali yakınlarında durduruldu.

Ekipler tarafından her iki araçta yapılan incelemede ise Suriye uyruklu 21 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk bulundu.

Araçlardan birine öğrenci servisi görünümü vererek Suriyeli mültecileri İstanbul’dan alıp Bodrum’a götürmeye çalışan araç sürücüleri M.Y. ve T.D. gözaltına alındı.

Sürücüler emniyetteki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edildi.