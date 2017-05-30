Muğlaspor Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beyimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Muğla Valisi Amir Çiçek’i ziyaret etti.

Ziyarette Muğlaspor Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beyimoğlu Vali Çiçek’e Kulüp hakkında bilgi verdi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çiçek, “Muğlaspor geçen sezon iyi bir sezon geçirdi. Zaten profesyonel ligde ilk sezon bir üst lige çıkmak çok zor. Muğlaspor’un durumu şuan gayet iyi. Sizler yeni yönetim olarak bir nöbeti devraldınız. Ben sizlerin bu işi en iyi şekilde yapacağınıza eminim. Bu kent Muğlasporu taşır. Muğla sizleri zor durumda bırakmaz. Çünkü Muğlaspor Muğla’nın en önemli değeri” dedi.

Konuşma sonrasında Muğlaspor Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyet Vali Çiçek’e Muğlaspor Forması hediye etti.