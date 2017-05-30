Fransa vatandaşı Rus milyarder Sergei Viktorovich Pugachev, birbirinden lüks üç mega yatından biri olan ‘Sanam’ ile Türkiye’ye geldi.

2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş adamları listesinde kendine yer bulan 54 yaşındaki uluslararası yatırımcı Sergei Viktorovich Pugachev ve yakınlarının bulunduğu yat, Marmaris kıyılarına demir attı.

Türkiye’nin Güney Ege kıyılarında 2 gündür tatil yapan Pugachev’in diğer yatları gibi “DB9” ve “Bliss” gibi 52 metre uzunluğunda ve 10 kişi kapasiteli 5 kabine ve ultra lüks özelliklere sahip ‘Sanam’ adlı yatı, son olarak Hisarönü körfezindeki lüks bir otelin önüne yanaştı.

Rusya doğumlu Sergei Viktorovich Pugachev, 1991-1994 yılları arasında ABD’de ikamet etmiş, 2010 yılından bu yana ise ilk kez 1994 yılında yerleştiği Fransa’da daimi olarak yaşıyor.

ABD, Fransa, Lüksemburg, Rusya ve Birleşik Krallık’ta birçok projeyi yatırıma dönüştüren Pugachev, Rusya’nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin’e çok yakın isimlerden biriydi.

Rusya siyaset dünyasının kilit isimlerinden bir haline gelen Pugachev, Putin döneminde ise gözden düştü.

2010’da tamamen Fransa’ya yerleşen Pugachev hakkında Uluslararası Sanayi Bankası’na verilen kredileri zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Rusya hükümeti tarafından 2011’de soruşturma başlatıldı.