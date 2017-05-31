Muğla’nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan lise öğretmeni A.Ç., jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı“Bylock” kullanıcısı olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan lise öğretmeni A.Ç. (33) için bulunması için araştırma başlatıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün sabah saatlerinde A.Ç.’nin Hatipirimi Mahallesinde bulunan evine giderek çilingirle kapıyı açtı. Kolilere konulmuş eşyaları arayan polis suç ve suç unsuruna rastlamadı.

48 M 9599 plakalı otomobiliyle Marmaris-Datça karayolunda kaçtığı belirlenen öğretmen için Jandarma yolu trafiğe kapattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde araç durdurularak A.Ç. yakalandı.

İlçe Terörle Mücadele Grup Amirliği’ne getirilen A.Ç., tamamlanan işlemleri ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. A.Ç.’nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir ay önce açığa alındığı ve meslektaşı ile evli olduğu öğrenildi.