İngiliz milyarder Joe Lewis’in ardından Rus milyarder Sergei Pugachev’de Bodrum’u tercih etti.

Göltürkbükü açıklarına demir atan ’Sanam (S)’ isimli 52 metre uzunluğundaki mega yat ise ilgi odağı oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un patronu Joe Lewis’in ardından Rus milyarder 54 yaşındaki Sergei Pugachev’da ultra lüks yatı ile Bodrum’a geldi.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş adamları arasında bulunan Pugachev’da eşi ve iki kızıyla birlikte sosyate mekanı olarak bilinen Göltürkbükü’nde tatil yapmayı tercih etti.

Malta bayraklı ’Sanam (S)’ isimli ultra lüks motor yatı ile mavi tura çıkan Rus milyarder ve ailesinin 4 gün boyunca Bodrum koylarında olacağı öğrenildi.

Öte yandan, Malta bayraklı ’Sanam (S)’ isimli ultra lüks yatın içerisinde ise 2 restoran, kapalı ve açık yüzme havuzu, 1 disko, hamam, sauna, 10 odası ve sporları salonu bulunuyor.