Muğla Teknoloji Gelişim Bölgesi ile ilgili 12 Ekim 2015 tarihinde Bakanlar kurulu kararının ardından 11 Kasım 2015 tarihinde kuruluşu Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

29 Kasım 2016 tarihinde ana sözleşmesi imzalanan Muğla TEKNOPARK A.Ş.’nin şimdi de imar planı onaylandı.

TEKNOPARK A.Ş. yönetim kurulu Muğla Valisi Amir Çiçek yönetiminde dördüncü toplantısını gerçekleştirirken, toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Oda başkanları ve sanayici işadamlarının bulunduğu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Amir Çiçek, TEKNOPARK A.Ş.’nin imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Vali Çiçek, “İmar planının hazırlanmasında emeği geçen Muğla Büyükşehir Belediyemize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Şirkete ait Muğla Menteşe İlçesi Karabağlar Mevkiinde olan şirket Alanının İmar Planları Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığına, gönderilmişti. Dosyada tespit edilen eksikleri tamamlandı ve Bakanlığa gönderildi. Bölgeye ait imar planları Çevre Şehircilik Bakanımız tarafından dün tarihi itibari ile 30 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış olup, askı süreci bu hafta başlayacaktır. Bugünkü Yönetim Kurlumuzun önemli gündem maddelerinden olan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün onayından geçecek olan şirkete ait mimari projesi görüşülecektir. Bugün görüşülecek konulardan en önemlileri Teknopark A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından imzalanmış olan planı göre şirkete ait mimari projenin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar görüşülecektir” dedi.