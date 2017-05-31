Muğla’da ilk defa yapılacak olan Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı.

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kılıçarslan ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Basın Yayın Kurulu Başkanı ve Muğla İl Temsilcisi Cem Kaytan ziyaret etti.

Ziyarette Turizm, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali İnan da hazır bulundu.

3 gün boyunca sürecek olan şampiyonada ilk gün kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

28 kulübün katılacağı şampiyonada ilk gün Geleneksel Düzenlemeli dal, ikinci gün geleneksel düzenlemesiz dal yarışmaları yapılacak.

Şampiyonaya yaklaşık 650 minik folklorcünün yanı sıra, 200 kişilik de takımların yönetici ve hocalarının katılması bekleniyor.

Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin en fazla ihtiyaç duyulduğu bugünlerde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bu sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan birliğimiz için, dirliğimiz için, kültürel geçmişten gelen kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. O derinliklerdeki kültürü bizim günümüze taşıyıp, gençlerimize aşılamamız gerekiyor. Önemli olan bu, çünkü her folklorik terimin, başka bir değeri anlattığı bir şeyler var. Bu kadar şehirden çocuklar bir araya geliyorlar, birbirlerini tanıyorlar, farklı oyunlarını, müziklerini dinliyorlar. Kendi yöresinin değerlerini sergiliyorlar. Onun için bu etkinlikleri önemsiyoruz” dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kılıçarslan, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzeri 4 dalda yarışmaların yapıldığını belirterek, “Minikler Türkiye finalini bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapmayı çok uygun bulduk. Diğer illerden de çok müracaat vardı. İnsanların kendi kültürünü yaşamaya bir açlık var. Televizyonlar, bilgisayarlar maalesef farklı kültürleri çocuklara empoze etmeye mecbur bırakıyor. Biz kendi kültürümüze sahip çıkıp, onlara gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak adına çaba veren ve çok fazla insana hitap eden genç bir Federasyonuz. İlk gün düzenlemeli dal dediğimiz yine kendi kültürümüzü, kendi yöresel müzikleri ile yöresel kostümleri ile fakat daha kalabalık sahnede bir takım kendi yorumlarını katarak buna izin veren bir dal. Anadolu’nun tüm renkleri Muğla’da buluşmuş olacak.” dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Basın Yayın Kurulu Başkanı ve Muğla İl Temsilcisi Cem Kaytan, Muğla’nın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, “Minikler Türkiye Halk Oyunları finalinin Muğla’da yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanımız Ali İnan’ın bizlere verdiği destek ile çok önemli bir etkinliğe Muğla ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında hem Muğla’nın tanıtımını da yapmak istiyoruz. Şampiyonaya 600’ün üzerinde çocuğumuz ve hocaları ile birlikte bu rakam 900 kişiye ulaşacak. Tanıtımın yanında bu aynı zamanda Muğla ekonomisine de önemli katkılar sunmasını bekliyoruz” dedi.