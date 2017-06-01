Yunanistan’ın Mikonos Adası’ndan Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen ’Mein Schiff 2’ adlı kruvaziyer, ilçeye 2 bin 724 kişi getirdi. Bu yıl ilçeye ikinci seferini yapan geminin sezon boyunca 10 sefer daha yapacağı bildirildi.

Bodrum’a yanaşan Malta bayraklı dev gemide çoğunluğu Alman uyruklu bin 923 yolcu ile 801 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların bazıları, şehir turu yaparak denize girdi. Kimi turistler Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kimileri de ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti.

Bu sezon ikinci seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 10 sefer daha yapacağı öğrenildi. Akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılacak olan ’Mein Schiff 2’ İtalya’nın Katanya şehrine gidecek.