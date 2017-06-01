Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargaların imdadına, AKUT Bodrum ekipleri yetişti.

Bodrum Bitez Mahallesi’nde bir evin havalandırma boşluğunda kargaların mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Bodrum ekipleri harekete geçti. Eve ulaşan ekipler havalandırma boşluğunda 6 karganın mahsur kaldığını gördü. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 6 karga da bulundukları yerden alınarak bir kafese kondu. Yiyecek ve su verilen kargalar daha sonra doğaya salınarak özgürlüklerine kavuşturuldu.