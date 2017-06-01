Dalaman ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; TİGEM’e ait tek katlı eski idari binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısından duman yükseldiğini fark eden TİGEM personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

112 acil sağlık ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Foto: Güngör Çoban