Dalaman ilçesinde otomobilin, durakta bekleyen öğrencilere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Serap Y. A. Yönetimindeki 10 D 7549 plakalı otomobil Gazi bulvarı ile Atatürk bulvarının kesiştiği TİGEM kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehir içi dolmuş durağında bekleyen öğrencilere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Serap Y. A. ve durakta yolcu olarak bekleyen H.T., E.E.R., B.K., N.N.B. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, yaralılardan N.N.B. ve S.Ç.’yi Dalaman Devlet Hastanesine, Serap Y. A.,H.T. ve E.E.R.’yi Ortaca Yücelen Hastanesine, B.K.’yi ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan B.K., ilk müdahalesinin ardından Yücelen Hastanesine ardından da Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonucu Dalaman Havalimanı yolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.