Uluslararası teknoloji şirketi “RayV”nin Yönetim Kurulu Başkanı İsrailli iş adamı Ron Zuckerman, kalabalık bir grupla tatil için geldiği Marmaris’te denizin ortasında su sporları merkezi kurdurttu.

Birçok uluslararası teknoloji firmasının kuruculuğu ve başkanlığını yapan 60 yaşındaki Ron Zuckerman, üç gün önce merkezi Marmaris’te bulunan ‘Turkyacht’ adlı firmadan “Bella Mare” ultra lüks guleti kiraladı.

Ron Zuckerman ve beraberindekiler, daha önce ünlü yıldız Demi Moore’un da mavi tura çıktığı “Bela Mare” ile mavi tura çıktı.

İsrailli iş adamı, gulet Marmaris’in Bozburun Mahallesi açıklarında demirliyken, görenleri şaşkına çeviren bir uygulamaya imza attı ve denizin ortasında su sporları merkezi kurdurttu.

Çocuklar daha çok su parkında oynarken, büyükleri, jet-ski gibi deniz araçlarını kullanmayı tercih etti.

Zuckerman ve beraberindekilerin Güney Ege’deki mavi turunun iki haftalık olduğu öğrenildi.

Türkiye’de yat firmalarının önde gelen isimlerinden olan Türk Yacht’ın ortağı Eyüp Bayraktaroğlu, Türk Yacht’ın büyük çabaları sonucu dünyanın önde gelen zenginlerinin mavi turda Türkiye’yi tercih etmeye başladığını söyledi.

2016 ve 2017 sezonunda yaşanan krize rağmen tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Bayraktaroğlu, Türkiye’yi mavi turda hak ettiği yere getirmek için her türlü imkanı seferber edeceklerini kaydetti.