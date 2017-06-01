Fethiyespor Kulübü başkan adayı Mustafa Ferizcan, Fethiyesporun sportif başarısı ve tesisleşme konusunda hazırladı projeleri yaptığı basın toplantısı ile açıkladı.

3 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Fethiyespor Olağan Kongresine sayılı günler kala başkan adayları da yönetim kurulu listelerini ve projelerini açıklamaya başladı.

Fethiyespor Kulübü Başkan Adaylarından Mustafa Ferizcan da gazetecilerin karşısına çıkarak, Fethiyesporun sportif başarısı ve tesisleşme konusunda hazırladı projeleri tanıttı.

Fethiyespor’u yönetmek için her anlamda ekibi ile hazır olduklarını da belirten Ferizcan, “Piyasada diğer başkan adayımızın ve listesinin maddi açıdan varlıklı oldukları algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ben ve listemdeki arkadaşlarımda mesleklerinde başarılı ve ekonoımik açıdan belli seviyelere ulaşmış insanlarız. Bunun yanında çok genç ve çalışkan bir liste oluşturduk. Bizler talip olduğumuz görevin farkındayız. Fethiyespor’u başarıya ulaştıracak er şeye de sahibiz çok şükür” diye konuştu.

Sportif başarı ve tesisleşme konusunda her türlü bilgi ve birikimi oluşturduklarını söyleyen Fethiyespor Başkan Adayı Mustafa Ferizcan, “Fethiyesporumuzun 3 Haziran Cumartesi günü olağan kongresi yapılacaktır. Bizde Fethiyesporumuzu en güzel yerlere getirmek için başkan adaylığımızı geçtiğimiz günlerde açıkladık. Bu göreve talip olmamızın öncelikli sebeplerinden takımımızı kısa sürede sportif başarıyı yakalattırmak ve uzun vade de kulübümüze gelir getirici kaynaklar sağlamak istiyoruz. Biz tesisleşmeye önem vermek istiyoruz. Bugün Fethiyespor Kulübünü yönetmeye talip olan herkes muhakkak kulübe gelir getirici, nakit akışını sağlayacak kaynakları kendi inisiyatifi doğrultusunda gerçekleştirecektir. Bizler bunlara ek olarak, kulübümüze daha fazla gelir getirecek projeler hazırladık. Bizim önceliğimiz sportif başarıdır. Maalesef camiamız son birkaç yıldır hep sıkıntılı sezonlar geçirdi. Bizler Fethiyespor başkanlığı yada yöneticiliğinin yanında çok da iyi bir Fethiyespor taraftarıyız. Tüm camiamız gibi bizlerde her sezon statlardan üzüntü ile ayrılıyoruz. Fethiyesporun amacı hiçbir zaman ligde kaldığına sevinmek olmamalı, bu büyük camia, bu büyük taraftar, kalbi Fethiyespor için atan herkes en iyisine layıktır diye düşünüyoruz. Onların gurur duyacağı, karşılaşmaları izlemekten keyif alacağı, heyecanla maçları takip edecekleri bir takım yaratmanın sözünü veriyoruz” dedi.

Fethiyespor’u yönetmek için muhakkak para ya da ihtiyaç olduğunu söyleyen Fethiyespor Başkan Adayı Mustafa Ferizcan şunları kaydetti, “Bizim bu yola çıkarken en büyük amacımız Fethiyespor’a gönül veren, Fethiyespor’u yüreği ile seven kişileri Fethiyespor kulübüne 24 saat hizmet edebilmelerini sağlamaktır. Bu anlamda bizler yönetim kurulumuzu tamamen Fethiye’de bulunan ve kulübümüze üye olan arkadaşlarımızdan belirledik. Muhakkak bu işin bir ekonomik boyutu var. Elbette ki güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Bizim yönetim kurulumuzda bulunan bütün arkadaşlarımızda kendi mesleklerinde zirveye ulaşmış, saygınlığa ulaşmış kişilerden oluşuyor. Yönetim kurulumuzdaki herkes de aynı şekilde kulübümüze nakit maddi katkı sağlayacaklardır. Bizim bunu dile getirmememizin sebebi maddiyat zaten olmazsa olmazdır.Yönetici olmanın, Fethiyespor’u yönetmeye talip olmanın ilk önceliği zaten maddiyattan geçmektedir. Bunun bilincindeyiz. Bizler çocuk değiliz. Bu takımın en alt tabanından her noktasında görev almış bir kişiyim. Oldukça bu konularda da ilgi ve birikim sahibiyim”

Daha sonra gazetecilere projeleri hakkında da bilgi aktaran Mustafa Ferizcan ve ekibinin bazı proje başlıkları hakkında şöyle bilgi verdi.

Fethiyespor Beşkaza Kart

Ferizcan, “Fethiyespor tarihinde ilk defa duyulacak olan Beşkaza Kart adını verdiğimiz bir projemiz var. Bu anlamda üye iş yerlerimizle anlaşıp, Fethiyespor Beşkaza Kartına sahip tüm üyelerimiz indirimli olarak ürünlerden faydalanabilecek ve alış verişlerini yapacaklardır” diye konuştu.

Fethiyespor Futbol Akademisi

Fethiyespor Başkan Adayı Mustafa Ferizcan, “Olmazsa olmazımız dediğimiz evlatlarımız, Fethiyemizin geleceği kendi çocuklarımız olan, benim de alt yapısından yetiştiğim Fethiyespor Futbol Akademisini bir an önce kuracağız. Bu anlamda geleceğimiz olan çocuklarımıza en kısa zamanda bu tesisi kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Böylelikle alt yapımızı güçlendirerek Fethiyespor A takımımıza oyuncu yetiştirecek ve bu takımda bu şehrin çocuklarının mücadele etmesine özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fethiyespor Ölüdeniz Kamp Sahası

Ferizcan, “Profesyonel futbol takımımızın antrenmanı için Ölüdeniz Mahallemizde biri tam nizami saha, bir diğeri de toprak saha olmak üzere sahamız vardır. Bu sahalarımızın olduğu yerde profesyonel futbol takımımızın konaklayabileceği kamp tesisi oluşturacağız. Allah bize bu kutsal görevi nasip ederse, önümüzdeki günlerde bu projemizi de kulübümüze hizmet halinde sunacağız.”

Fethiyespor Halı Saha Projesi

Ferizcan, “Projelerimizin içerisinde kulübümüze kısa vadede gelir getirici olarak sağlamayı düşündüğümüz Fethiyespor Halı Saha projemiz var. Bu projemiz mevcut başkanımız Okan Uysal ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara ait. Arkadaşlar ile görüşmelerimizi yaptık.Şuan bu projenin alt yapısı tamamlanmış durumda. Futbol Federasyonundan onay beklendiğini öğrendik. Eğer biz de göreve gelirsek, aynen bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Eski antrenman sahamızın bulunduğu yerde, gençlik merkezimizin arkasında iki adet halı sahamızı kulübümüze gelir getirici, hem de alt yapıdaki takımlarımızın antrenman da yapabileceği bir proje oluşturduk. Bu projelerimiz ile kulübümüze kısa vadede gelir getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.