Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün ’Muğla, Aydın ve Denizli illeri bölge mahrem imamı’ olduğu öğrenilen M.M.G. isimli şüpheli yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonrası şüpheli M.M.G., Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kamuda mühendis olarak çalıştığı öğrenilen zanlının, KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

Bylock kullanıcısı olduğu ileri sürülen M.M.G., emniyetteki sorgusunun ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.