Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri kapsamsında düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonasında, Yatağan Bozüyük Mahallesi Ayser-Kazım Eren Ortaokulu çim hokey takımı Türkiye 4’üncüsü oldu.

Osmaniye ilinde 27-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada İstanbul, Kocaeli, Konya, Ankara ve Adıyaman il birincilerini eleyerek Türkiye şampiyonasına katılmayı hak etmişti.

Türkiye 4’üncüsü olan Yıldız kızların antrenörü Mahmut İmren, geçmiş yıllarda Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini belirterek, “Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Muğla valiliği Özel Kalem Müdürü Baki Gencel’e, Hakan Çağlayan’a Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali İnan’a Okulumuz öğretmen ve idarecilerini, Bozüyük sakinlerine ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.

Bozüyük Ayser-Kazım Eren çim hokey takımı oyuncuları henüz sahaları olmadığı için çim saha yerine beton zeminde antremanlarını yaparken, saha yapımı için yetkililerden destek istedi.