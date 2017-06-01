İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında Bodrum’a geldi. Ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Moore, Türkiye’nin çok güvenli bir yer olduğunu belirterek İngiliz turistlerin Türkiye’ye rahatlıkla tatile gelebileceğini söyledi.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir dizi ziyaret için geldiği Bodrum’da eşi Maggie Moore ile birlikte bir toplantıya katıldı. Bir otel’de gerçekleştirilen toplantıya Moore çiftinin yanı sıra İngiltere Bodrum Fahri Konsolosu Neşe Coşkun, İngiltere İstanbul Konsolosluğundan Timothy Fisher ile konsolosluğun kurumsal iletişim başkanı Aslı Tekinay, İngiltere Ankara Büyükelçiliğinde görevli Aslı Erbektaş ve bazı davetliler katıldı.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Bodrum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Ben ilk kez 1989 yılında Bodrum’a gelmiştim. O günlerde burası biraz daha farklıydı. Şimdi inanılmaz gelişmiş bir yer oldu. Bodrum ve Muğla’ya gelen çok sayıda İngiliz turist var. Her yıl turizm sezonu başında buraları ziyaret ediyorum. Aslında Antalya’dan İzmir’e kadar ziyaret ediyorum. Ziyaretlerimde İngiliz uyruklu vatandaşlar ile valilerle yerel yönetimlerdeki görevlileri, daire amirleri ile de bir araya gelerek onlara teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Türkiye’deki güvenlik konusunda da açıklamalarda bulunan Moore, Türkiye’nin çok güvenli bir yer olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Türkiye son iki yılda çok zor bir dönem geçirdi. Darbe girişimi ile terörist eylemler yaşadı. Buna karşı Türk yetkililer çok kararlı bir şekilde güvenliği sağlamak için tedbirler aldı. Özellikle tatil yöreleri ile havalimanlarında çok sıkı tedbirler aldı. Güvenlik konusunda Türk yetkililer üst düzey çalışmalar yapıyorlar. Eğer İngiliz vatandaşlar Türkiye’ye gelmek isterlerse sıkıntı olmaz, tüm tedbirler alınmış vaziyette. İngilizler de terörizmin ne olduğunu biliyorlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta Manchester’da bir terörist saldırı oldu. Yani terör her yerde olabilir. Bu konuda Türkiye ile Birleşik Krallık işbirliği içinde. Türkiye çok sakin ve güvenli bir yer” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Marina Vista’daki toplantının ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile daire amirlerini ziyaret etti. Moore çiftinin akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılacağı bildirildi.