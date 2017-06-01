Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dalyan Mahallesinde trafik uygulaması yapıldı.

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada güvenlik için gerekli olan kask kullanımı, ehliyet ve motosikletlerin trafik tescilleri ile plakalarının kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde tescilsiz ve plakasız olduğu tespit edilen 14 motosiklet, eksiklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

Ayrıca uygulama sırasında 34 araca cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için ilçenin farklı noktalarında trafik uygulamalarına devam edileceğini bildirdi.