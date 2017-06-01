Köyceğiz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ilçe merkezinde çiçek dikim çalışması yaptı.

İlçedeki yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelerin bakımlarını yapan ekipler, mevsime uygun çiçekler dikerek, peyzaj düzenlemesi yaptı.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “havaların ısınması, yaz mevsiminin gelmesi ile İlçemiz merkezindeki yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelerin bakımları yapılarak renk renk çiçek dikimleri yapılıyor” diye konuştu.

“Çiçekler bölgenin yapısına uygun”

Çalışmaların öncesinde mevsimlik çiçeklerin dikileceği kavşak, orta refüj ve parklarda hazırlık çalışmasının yapıldığını ifade eden Başkan Ceylan, çiçeklerin bölgenin yapısına ve mevsimine uygun tercih edildiğinin bilgisini verdi.

Yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikim çalışmalarına Mayıs ayı itibari ile start verdiklerini belirten Ceylan, “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimiyle kente güzel bir görünüm kazandıran bu çalışmaların halkımıza moral ve motivasyon vereceğini umut ediyoruz. Amacımız yeşillikler içinde ilçemizi rengarenk bir görüntüye kavuşturmak” dedi.