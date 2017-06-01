Marmaris’te korsan acenteciler ve kaçak tur faaliyetleri için düğmeye basıldı. 5 Haziran’dan itibaren acenteler sıkı şekilde denetlenecek. TÜRSAB otellerde satılan turlara karşı da harekete geçti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, ilçedeki acente temsilcileriyle bir araya geldi.

Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, Marmaris’te tespit edilen kaçak tur faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı.

Kırlı, 5 Haziran’dan itibaren acentelere yönelik sıkı denetimlerin başlayacağını açıkladı. Kayıtsız olarak çalışan yabancı uyruklu kişiler olduğuna da dikkat çeken Kırlı, şöyle dedi:

“Biz TÜRSAB olarak üyelerimizin hakkını savunmak için varız. Eğer kaçak acente ve kayıtsız çalışan yabancılarla mücadele etmezsek Marmaris kovboy kasabası olur. Haziran ayı bizim için milat olacak. Plajda kaçak faaliyet gösteren 17 yabancı uyruklu acente çalışanı tespit edildi. Bu kişiler göçmen idaresine bile bildirilmemiş. Bu kişiler haksız kazanç sağlayarak kayıtlı acente ve tur firmalarının ekmeğini çalmakta. Sahillerde ellerinde kaçak bilet koçanları bulunan kişiler her türlü turu satmakta. Bunlar tespit edildi. Ancak 5 Haziran’dan itibaren kaçan acente ve tur faaliyetlerinde bulunanlara karşı polis, maliye, SGK ve belediye ekipleri ile birlikte çok etkin bir mücadele başlatıyoruz.”

TÜRSAB Başkanı Ali Kırlı toplantıda otellerde satılan turlara da tepkiliydi ve bu konuyla ilgili Otelciler Birliğiyle görüşeceklerini söyledi.