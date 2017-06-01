Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, esrardan 20 kat daha zehirli olan 1 kilo 106 gram ’skunk’ uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, yaptığı istihbarat çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren bir oto ve halı yıkama firmasına baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, esrardan 20 kat daha fazla öldürücü etkisi bulunan 1 kilo 106 gram ağırlığında uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada 2 gram esrar maddesi, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli oldukları gerekçesiyle iş yeri sahibi H.E. (49), Z.K. (37), C.Ü. (42), D.A. (30) ve Y.T. (19) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ve ele geçirilen silahlara el konulurken, zanlıların emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin 45 bin lira değerinde olduğu bildirildi.

’Skunk’

İngiltere’de laboratuvarlarda geliştirilen skunk, bu ülkeden dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Skunk, Türkiye’de ilk defa 2014 yılından düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Skunk tohumu, esrarın ham maddesi Hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu üretildi. Zehir tacirleri, “skunk organik olduğu için ölüm tehlikesi yok” diyerek uyuşturucu kullanıcılarını kandırıyor. Özellikle beyin üzerindeki etkisi çok ağır olan skunk, öldürücü etkisi olduğu gibi, birçok hastalığa da neden oluyor. Skunk isimli uyuşturucu, bir çeşit cannabis (esrar) bitkisi. İngilizce “skunk” yani “kokarca” denmesindeki sebep ise bitkinin ağır kokusu.