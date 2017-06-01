Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 minibüsten 36 mülteci çıkması sonucu gözaltına alınan 2 şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas KOM Grup Amirliği Ekipleri’nce Milas – İzmir karayolu üzerinde yapılan çalışma sırada 34 plakalı iki minibüsten şüphelenen ve ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmak isteyen minibüsler Milas Otobüs Terminali yakınlarında durdurulup, her iki araçta yapılan incelemede ise Suriye uyruklu 21 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk yakalanmıştı.

Araçlardan birine öğrenci servisi görünümü vererek Suriyeli mültecileri İstanbul’dan alarak Bodrum’a götürmeye çalışan araç sürücüleri M.Y. ve T.D. gözaltına alınarak Milas Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Şahıslar, Milas Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.