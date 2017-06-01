Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 5 ilde 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Samsun, Kütahya, İstanbul ve Hatay illerinde örgütün içerisinde muhasebeci, mermerci, doktor, esnaf ve gazeteciden oluşan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin içerisinde örgütün haberleşme sistemi Bylock kullanıcılarının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.