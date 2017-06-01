Ortaca Özalp Kolej öğrencileri, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret ederek, yayımlayacakları okul dergisi için röportaj yaptı.

Ortaca Özalp Kolej yönetiminden Asiye Özalp ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa İnan ile birlikte Köyceğiz Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, belediye çalışmaları hakkında başkan Ceylan’a sorular yöneltti.

Soruların ardından öğrenciler ile tek tek sohbet eden Başkan Ceylan, dersleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, başarılarının devamını diledi.

Öğrenciler ise, yoğun programına rağmen kendilerine vakit ayırdığı için Başkan Ceylan’a teşekkür etti.