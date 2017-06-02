Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar, şehit ailesinin evinin de bulunduğu yolun bozuk olması nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

Karaçulha Mahallesi Çalıca tepesi mevkiindeki Şehit Sezgin Burak Cantürk Sitesi’nin önünde toplanan vatandaşlar yolunun yarım kalması nedeniyle Fethiye Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Site sakini Serdar Aktaş, yolun 3 yıldır yapılmadığını iddia ederek, mahalleye şehit geldiği için yolun bir kısmının asfaltlandığını şehit olmasaydı orasını bile yapmayacaklardı. Sürekli mağduriyet yaşıyoruz. Şehidimizin evine gelenler oluyor. Onlara karşı da mahcup oluyoruz. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Aktaş, yolun bozuk olması nedeniyle özellikle öğrenci servislerinin kışın evlerin bulunduğu çıkamaması nedeniyle okula giden çocukların büyük problem yaşadığını ifade etti.

Şehit yakınlarının ve site sakinlerinin yetkilere sürekli başvurduğunu, sürekli söz verilmesine rağmen yolun yapılmadığını ileri sürdü.

Hatice Alagöz ise, 2 çocuğu olduğunu okula giden çocuklarını yolun bozuk olması nedeniyle servislerin almadığı için yıl içinde 3 servis değiştirdiğini kaydetti.

Yıllardır yol nedeniyle mağdur olduklarını belirten Saadet Cesur, “Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? 2000’li yıllarda böyle bir yolun olması çok ayıp. Yolun yapılması için evlatlarımızdan birini kaybetmemiz mi gerekiyor? Yol çok bozuk çocuklarımız düşebilir. Okul servisleri yol bozuk olduğu için yukarıya çıkmıyor. Birilerinin bir şeyler yapması için birinin hayatını kaybetmesi mi gerekiyor? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Yetkililerden bir an önce bu yolu yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, söz konusu bölgenin asfalt programı dahilin de olduğu, ancak bölgede vatandaşların inşaat çalışmaları yoğun olarak devam ettiği için bekletildiği açıklandı. Fethiye Belediyesi’nin asfaltlama çalışmalarının acil ihtiyaç duyulan turizm bölgeleri başta olmak üzere programlandığını ifade eden Başaran, söz konusu bölgedeki yolun, çevresindeki yeni inşaatların tamamlanmasının ardından, bu yıl asfalt sezonu sona ermeden önce yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı aktarıldı.