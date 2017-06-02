İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un patronu İngiliz milyarder Joe Lewis, “Aviva” isimli ultra lüks yatı ile Ege turuna devam ediyor. İngiliz iş adamı ve ailesi Marmaris koylarında mavi turun keyfini çıkarıyor.

Tottenham Hotspur’un Daniel Levy ile birlikte eş başkanlığını yapan, İngiltere’nin en zengin 5’inci kişisi olan 77 yaşındaki Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte 4 gün önce 100 metrelik mega yatı “Aviva” ile Bodrum’a geldi. Bodrum tatili sonrası Ege kıyılarında mavi tura devam eden İngiliz milyarderin ikinci durağı Marmaris oldu.

Dün sabah saatlerinde Marmaris’e 20 kilometre uzaklıktaki Hisarönü körfezine demirleyen lüks yat ilçede ilgi odağı oldu. Eşsiz güzelliği ve masmavi denizi ile mavi tur tutkunlarının uğrak yeri olan “Soğucak” koyuna demirleyen yat gün boyu burada kaldı. İngiliz iş adamı Joe Lewis gün boyu yattan çıkmazken, kızı Vivienne Lewis yatın arka kısmındaki bölümünde güneşlenip kitap okudu. Vivienne, daha sonra su kayağı yapmak için yattan ayrıldı. Lewis’in torunlarından biri de paddleboard ile kıyıları keşfe çıktı.

100 metre uzunluğunda, 150 milyon dolar değerindeki “Aviva”da, 3 yüzme havuzu, 25 personel, sinema ve kütüphane salonu, su sporları bulunuyor.