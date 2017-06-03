Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor’da iki listenin yarıştığı olağan genel kurul Mustafa Ferizcan başkanlığa seçildi. Genç kadrosuyla dikkat çeken Mustafa Ferizcan 403 oyun 277’sini aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Fethiyespor’un olağan genel kurulu Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

Okan Uysal’ın daha önce aday olmayacağını açıkladığı kongrede eğitimci ve iş adamı Mustafa Ferizcan, kongreye katılan 403 delegenin 277’sinin oylarıyla Fethiyespor’un yeni dönem başkanlığına getirildi.

Kongerden bir gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan ancak gün içinde tekrar aday olduğunu açıklayarak kongreye katılan Esat Bakırcı da 277 oy alırken 1 oy da geçersiz kabul edildi.

Fethiyespor Onursal Başkanı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Fethiyespor eski teknik direktörlerinden İsmail Öztürk’ün yanısıra 400’ü aşkın Fethiyespor üyesinin katıldığı kongrede divan başkanlığını Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur yaptı.

Fethiyespor faaliyet raporunu yönetim kurulu üyesi Volkan Büber okurken denetleme kurulu raporunu Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur okudu.

Bir gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Esat Bakırcı da gün içinde tekrar aday olduğunu açıklayarak kongreye katıldı.

Esat Bakırcı’nın konuşmalarında zaman zaman Fethiyespor’un borcundan bahsetmesi, Okan Uysal ve yönetimini eleştirmesi salonda zaman zaman gerginlik yaşattı.

Fethiyespor’uniki liste ile gittiği seçimde Mustafa Ferizcan Başkanlığa seçilirken yeni yönetim kuruluna Okan Arıkan, Şükrü Hakan Tufan, Hüsrev San, Cengiz Halis, Sedat Akdağ, Zühtü Kıvrak, Tolga Yuluk, Harun Reşit Yiğit, Mehmet Ali Demirbaş, Bayram Önder Akdenizli, Şeniz Sarıkaya, Emrah Aydın, Fatih Taşer, Salih Dündar, Sami Kemik, Ali Kıvrak, Ersel Erelli, Özkan Hırçın seçildiler. Denetleme kuruluna da Bilal Kula, Muhittin Çetin ve Turhan Günay getirildi.

Kongrede Fethiyespor Onursal Başkanı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiyespor’un 2016-2017 futbol sezonunda başarısız olduğunu söyledi.

Saatcı, “Fethiyespor son maçta kümede kaldı. Ben kendisine aday olduğunda başarı senin, başarısızlık benim. Bu Fethiyespor’un son maçında küme kalıyor olmasının bir kısmının vebali de benimdir. Bu anlamda bende Okan’la beraber o suçu yükleniyorum. Bu işe talip olan arkadaşlar sadece ve sadece bir yerlere güvenerek ya da bizim Beşkazalı tabiriyle Yörük sırtından kurban kesmemeyi kendilerine şiar edinmiş. Yörük sırtından kurban kesmek kolay. Herkes kendi kurbanını kendi kesecek ancak tabii ki bizler yerel yöneticiler olarak elimizdeki her türlü imkanıFethiyespor’a seferber etmekle yükümlüyüz” dedi.

Saatcı: “Fethiyespor üst kimliğimiz ama bu elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, fedakarlık almadan ve elini cebine atmadan yapılabilecek şey değil. İnanıyorumki bu günden sonra bu bambaşka bir faklı noktaya doğru taşınıyor çünkü şu kongrenin heyecanı Fethiyespor’u başarıya taşıyacaktır. Biz Muğla’daki iktidardan ve geneldeki iktidardan hiçbir kuruş görmüyoruz. Şehir içindeki otoparkların Fethiyespor’da olmasının maddi hiçbir katkısı olmuyordu psikolojik katkısı oluyordu. Hatta zararla kapattık. O 1 milyonu biz ödedik. Ama bir Fethiyespor’un şapkası, kalp ve üzerinde Fethiyespor forması olan birilerinin otopark parası toplaması Fehtiyespor’a manevi bir hoşgörü sağlıyordu. Şimdi gittiği yer belli. Bu sene Büyükşehir’den 180 bin lira ödenmiş Fethiyespor’a. Ve ben onun nasıl gerçekleştiğini biliyorum. Özür dilenmesi istendi. Fehtiyespor özür dilemez, Fethiyespor özür diletir” diye konuştu.

Fethiyespor Başkanı Okan Uysal da: “Geçen gün genel kurul toplantısı yaparken, bizim evraklar sızmış. Bunu da dün basın toplantısında öğrendik. Futbolcuların hepsini gönderirdim, hepsi de gitmeye hazırdı. Ancak kulüpte değer kalsın diye gelecek yönetimin önünü açmak amacıyla tuttum. Aynı işi becerebiliyorsanız buyurun gelin! Öyle şikayet olmaz bu işte. Banka kredileri ortada, SGK matrahı. Sıkıntıları biliyorum. Bunları yapılandırdık. Ayda ortalama 6 milyar gibi ödemesi var. Bunların hepsi taksitli. Yarın geldiğinde ödemeyeceksin. Sorumsuz muyuz ya! Çeki keserken bile ben kulüp müdürüne sorarım arkadaşım ne gün müsait. Bende biliyorum kredi çekip parayı koymayı. Ama ayıptır kardeşim. Aynı yönden sizde geçtiniz. Aynı şeyleri sizde yaşadınız. Bununla mı tehdit ediyorsunuz? Ne zaman telefon açtınız da cevap vermedim. Bu kulübün kapısı kime kapalı? Yöneticilerim her zaman sahada. Hepsi benden fazla bilinçli. Otopark ihalesi. 500 bin lira borç. Bu ihaleye bir arkadaş gidip sabote etmeseydi bu borç 100 bin liraydı. Şuanda 400 bin lira. Dün bakıyorum o adamla bizim eski yöneticimiz mesajlaşıyor. Lütfen eleştirirken elinizi vicdanınıza koyun” diye konuştu.

Fethiyespor Başkan adaylarından Mustafa Ferizcan konuşmasına “Ne zaman ve nasıl gelirse gelsin, mezarıma lacivert beyaz çiçek atılacak, mezar taşıma Fethiyeli yazılacaksa ölüm hoş gelsin, sefa gelsin” dizeleriyle başladı. Fethiyespor başkanlığına seçildiği takdirde gerçekleştireceği projeleri kongrede anlatan Ferizcan: “biz ilk yola çıktığımızda tamamen samimi duygularla, ilkemizi dürüstlük üzerine kurarak çıktık. İnancımız gereği vermeden almanın Allah’a mahsus olduğu bir dünyada biz şuna inanıyoruz: Bu projeyi ne Mustafa Ferizcan gerçekleştirecek ne de ekip arkadaşları gerçekleştirecek. Bizler sizlerin gurur duyacağı, sizleri heyecanlandıracak, başarıdan başarıya koşturacak büyük Fethiyespor’u yaratacağız. Sizlerde projede bahsettiğimiz tesisleri çocuklarınıza yapacaksınız. Fethiye büyük Beşkaza ailesi bunu istediği zaman fazlasla bunu gerçekleştirecektir. Bizler burada hayal satmıyoruz. Bizler inanıyoruz, güveniyoruz. Her türlü çalışmamızı yaptık. Ekonomik anlamda planlamamızı gerçekleştirdik. Önümüzde gözüken ya da herkesin imkansız düşündüğü bir yerde bu zorlu zamanda dik duruşumuzdan hiçbir şekilde taviz vermeden ilk çıktığımız günkü aşkla bu gün yine o göreve talibiz” diye konuştu.