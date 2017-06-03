Ortaca’da, kumar oynandığı tespit edilen bir dernek binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alınan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 39 kişiye cezai işlem uygulandı.

Operasyonda, tombala oyun makinası, makinaya ait oyun topları, oyun kartları, çok sayıda oyun pulu, oyundaki görüntüleri canlı olarak yayınlamak için kullanılan kamera ve 2 adet slayt makinasına el konuldu.

Derneğin başkanlığını yapan A.A. hakkında, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli soruşturma başlatıldı.