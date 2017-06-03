Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ilk defa Menteşe’de gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen ekipler, burada gerçekleştirilen kısa bir gösterinin ardından Saatli Kule caddesinden Cumhuriyet Meydanına ulaştı.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, THOF Yönetim Kurulu üyeleri Nazan Karagözoğlu, Tolga Kılıçarslan ve Suphi Tugay Ertunç, Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik Spor Daire Başkanı Ali İnan, THOF MHK Başkanı Ali Özçelik, Ege Bölge Koordinatörü Uğur Kantar, Organizasyon Kurulu Başkanı Nesrin Zibel ve yarışmaya katılan kulüpler katıldı.

Minikler Türkiye Şampiyonası Menteşe Kapalı Spor Salonunda 3-4 Haziran tarihlerinde akşamları gerçekleşecek.