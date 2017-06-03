Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görevlendirilen TCG Giresun fırkateyni Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törenle Aden Körfezi’ne uğurlandı.Giresun fırkateyni limandan ayrılırken duygu dolu anlar yaşandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutasında Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluğu ile mücadele ile görevlendirilen TCG Giresun fırkateyni, törenle Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığından uğurlandı. Fırkateyn 1 AB-212 helikopter, 1 sualtı taarruz timi ve 1 sualtı görev timi ile Aden körfezinde yardım malzemesi götüren gemileri koruyacak. Deniz üssündeki 3 numaralı parmak iskelede düzenlenen törene, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, deniz üssünde görevli komutanlar, TCG Gemlik Giresun personeli ve göreve giden askerlerin yakınları katıldı.

Tören sırasında TCG Giresun Firkateyni’nde görevli Deniz Astsubay İlkay Betullah Cambunar, Afyon’dan gelen Üniversite öğrencisi kız arkadaşı Buşra Memişoğlu’na evlenme teklifinde bulundu. Katılımcıların önünde kız arkadaşının önünde diz çöken Astsubay Cambunar, çıkardığı tek taş yüzüğü uzatarak kendisiyle evlenmesini istedi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Memişoğlu teklife evet dedi. Memişoğlu, “ Şu an gurur, mutluluk ve hüznü bir arada yaşıyorum. Sağ salim geri dönsün nikâh hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından gemi personeli aileleriyle vedalaştı. Vedalaşma sırasında hüzünlü anlar yaşandı.TCG Giresun, gemiye Türk bayrağının çekilmesinin ardından limandan ayrıldı. TCG Giresun’a liman çıkışına kadar TCG Gemlik Fırkateyni eşlik ederek selamladı. Denizcilerin aileleri de gemiye el sallayarak sevdiklerini uğurladı.

Türk Deniz Kuvvetlerinin bugüne kadar deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında 2009 yılından bu yana Aden Körfezi ve çevresinde 20 fırkateyn görevlendirdi. Türkiye’nin istikrarlı ve etkin desteği sayesinde son 8 yıldır bölgede herhangi bir Türk gemisi kaçırılmadı ve deniz haydutluğu faaliyetleri bitme noktasına geldi.

TCG Giresun Firkateyni’nde çoğu rütbeli 210 personel görev yapacak. Bölgede yaklaşık 5,5 ay kalması planlanan gemiye, görevi sırasında bir SH-70 helikopteri, bir sualtı görev timi(SAT) ve bir amfibi hücum timi eşlik edecek. TCG Giresun, Birleşik Görev Kuvveti-151 faaliyetlerin de Türk Kızılay’ı için Somali’ye yardım malzemesi taşıyacak gemiye refakatte bulunacak. Fırkateyn, 2009, 2010,2011 ve 2015 yıllarında toplam dört kez Aden Körfezi’nde görev yaptı. Gemide Arapça, Almanya, Fransızca ve Rusça bilen personel görev alıyor. Daha önce Lübnan’daki UNIFIL harekâtın da katılan gemi, deneyimli personeliyle üç ay karaya ayak basmadan görev yapabiliyor. Gemide bir basınç odası ve biri dalış konusunda uzman olmak üzere 2 doktor, 2 sıhhiye astsubay ve 1 uzman teknisyen görev yapıyor. Gemide dünyanın her yerinden konuşabilmeye imkân sağlayan uydu telefon sistemi de bulunuyor.