Yeni Milasspor’un gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, mevcut Başkan Hasan Özmen güven tazeleyerek yeniden Yeni Milasspor Kulüp Başkanlığına seçildi.

Yeni Milasspor, bugün saat 17.00’de Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu’nda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.

Yapılan olağanüstü genel kurula; Yeni Milasspor’a üye 475 kişiden, 45 kişi katıldı.

Çoğunluğun sağlanmasıyla beraber, olağanüstü seçime gidildi. Tek aday olan Hasan Özmen çoğunluğun oyunu alarak yeniden Yeni Milasspor Kulüp Başkanlığı’na seçildi.

Olağanüstü seçimin Divan Başkanlığını ise; Halil İbrahim Gülen, Recep Panay ve Ahmet Gürol Kontaş yaptı.

Tek liste ve tek adayla gerçekleştirilen seçimde; Yeni Milasspor üyesi Mehmet Ekmekçioğlu dilek ve temenniler kısmında eleştiride bulundu.

Kürsüye çıkan Ekmekçioğlu; Türkiye 3.’üncü Lig’inde yer alan Yeni Milasspor’un olağanüstü seçimine, 475 kişiden 45 üyenin katılmasına tepki göstererek “Bu acı bir durumdur.” dedi.

Dilek ve temennilerin ardından gidilen seçimde; Özmen yeniden seçildikten sonra konuşma yaptı.

Yeni Milasspor’a saha sözü

Özmen, Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat’ın Kırcağız Mahallesi’nde belediyeye ait arsanın Yeni Milasspor’a tahsis edileceği sözünü verdiğini ifade ederek: “Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kırcağız’da bulunan belediyeye ait arsayı Yeni Milasspor’a tahsis edecek. Söz konusu alanda; Milas Belediyesi tarafından Yeni Milasspor’a halı saha ve antrenman sahası yapılacak. Bu bizim için sevindirici bir durumdur. Biz zor şartlar altında, bu yıl başarılı bir sezon geçirdik. Çok istememize rağmen Yatağanspor’a yenilip, Bölgesel Amatör Ligi’ne terfi edemedik. Bu konuda çok üzüntülüyüz. Gelecek sezon sıkı hazırlanacağız.” dedi.

Yeni Milasspor Yönetim Kurulu Hasan Özmen başkanlığında Mehmet Bakbak, Cengiz Çeşme, Mehmet Ötenen, Önder Sevim, Çağrı Subaşı, Çağlar Koban, Atilla Uzunoğulları, Tuğrul Durukan, Ozan Güngör, Ercan Polat, Mehmet Aydeniz, Muhammet Ali Öz, Mahmut Karakaya ve Ahmet Gürel Karataş’tan oluştu.