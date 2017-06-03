Milas’ın Sırtlan Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenleri hayrete düşürüyor.

Milas’ın Sırtlan Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan ana yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenlerin tepkisini çekti.

Ana yol ve hemen yanındaki tali yolda yer alan “Özel mülktür girilmez” ve “Çöp döken vurulur” ifadeleri bulunan levhayı görenler, gözlerine inanamadı.

Kim tarafından konduğu belli olmayan levhanın şikayet edilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri giderek yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, ana yol kenarında ve yine herkesin kullanımına açık olan tali yolda aynı ifadelerin yer aldığı levhaları sökerek, levhaları diktiği belirlenen kişiye uyarılarda bulundu.