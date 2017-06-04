Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2016-2017 sezonun bireysel ve takım sporlarında başarılı olan 20 sporcu düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, kurum müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende Jimnastik branşında Gülse Çolak, Basketbolda Yunus Emre Erenoğlu, Eskrimde Gökçe Su Avcı, Güreşte Abdullah Akdağ ve Süleyman Atlı, Hokeyde Melis Akmeşe, Karatede Mustafa Aydemir, Kanoda Serkan Kakaç, Okçulukta Yeşim Bostan, Yelkende Yalçın Çıtak, Yüzmede Bahar Deniz Acar, Atletizimde Ceyda Taşkıran, Muay Thaide Merve Sağlam, Badmintonda Özlem Başaran, İşitme Engelliler Branşında Ümit Özçevik, Özel Sporcularda Yunus Vesek, Taekwondoda Hayri Temel Alper, Kick Boksda Beyza Çelik, Hülya Kirenci ödüle layık görüldü.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, 2017 yılı içerisinde Gençlik Merkezi ve salonda 15 bini aşkın gencin spor yapmasına imkan tanıdıklarını söyledi.

Öçalmaz, “İlimizi bir çok sportif alanda başarı ile temsil eden gençlerimizi ve bu çocuklarımıza katkı sunan ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla valisi amir Çiçek, Muğla’nın hedefinin olimpiyatlara sporcu yetiştirme gibi bir hedefinin bulunduğu söyledi.

Vali Çiçek, “İki yıl önce böyle bir vizyon ile hedef koyduk. Bunu yaparken Bakanımız başta olmak üzere Müsteşarımız, Muğla’mızın milletvekilleri Hasan Bey ve Nihat Bey bizler kadar Ankara’da büyük emek verdiler. Birlik halinde Muğla’da sporcu ve spor başarılarını zirveye çıkaracak bir adım atmaya başladık ve sonunda da gurur duymaya başladık” dedi.

Konuşmaların ardından Muğla’da ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derece yapan sporcuların ödülleri Vali Amir Çiçek törene katılan protokol tarafından verildi.