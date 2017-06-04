Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bodrum – Milas karayolu, Koru Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında; 48 SN 494 plakalı otomobil ile aynı güzergahta seyir halinde bulunan 48 KZ 205 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Ahmet Çamlıyurt, Sercan Uyar, Koç Döner, Ahmet Ateş ve Efecan Ateş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.