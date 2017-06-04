Muğla’nın Marmaris İlçesi Okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı konutu inşaatında çalışan beton pompasını taşıyan kamyon, elektrik aksamının kısa devre yapması nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saat:22.30 sıralarında Marmaris İlçesi’ne bağlı 20 kilometre mesafedeki Karacasöğüt Mahallesi Bayır Sokağı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Okluk Koyu’nda bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunda çimento aktaran beton pompasını taşıyan kamyon işini bitirdikten sonra yola çıktı. Taner Deveci’nin kullandığı 48 M 7948 plakalı beton pompası kamyonu bir anda arka kısmından alevler yükselmeye başladı. Aracı durduran Deveci, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ve jandarmayı aradı. Olay yerine genel jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir itfaiye ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı iki arazöz, yangını ormana sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışması sonrası beton pompası taşıyan kamyon kullanılamaz hale geldi. Marmaris İlçe Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.