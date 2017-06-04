Muğla’nın Bodrum ilçesinde turistleri taşıyan günlük tur teknesi karaya oturdu. Teknedeki yolcular, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu bölgeye gelen başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı 43 turisti deniz yoluyla bir eğlence merkezine götürmek üzere yola çıkan tekne, Haremtan Burnu mevkiinde bir kayaya çarptı. Çarpmayla birlikte hafif şekilde yan yatan teknedeki yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Hareket edemeyen ve batma tehlikesi bulunan teknedeki 50’ye yakın turistin kurtarılması için Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Haber verilmesi üzerine teknenin karaya oturduğu bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile başka bir günlük tur teknesi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde olay mahalline gelen tur teknesine aktarılan turistler, konakladıkları otele götürüldü. Otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi ise turistleri sağlık kontrolünden geçirdi.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirilirken, karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.