Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun 2017 yılı Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları tamamlandı.

İlk gün Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü 90.77 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirilen Halk Oyunları Minikler Türkiye Şampiyonasına 13 ilin temsilcileri katıldı.

Mersin, Bingöl, Ankara, Muğla, Adana, Amasya, Artvin, Van, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, İzmir ve Antalya ekiplerinin katıldığı minikler halk oyunları Türkiye Şampiyonası’na Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu ve diğer protokol üyeleri izledi.

Şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, 2017 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi Vali amir Çiçek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaretinde Muğla’nın bu şampiyonaya ne kadar istekli olduklarını gördüğünü söyledi.

Ozanoğlu, “Dünyanın en zengin kültürüne sahip bu çocuklarımız bu zengin kültürün farkına vararak 780 bin km2’lik bu güzel vatanda bu giysilerle, bu müziklerle, bu oyunlarımızla, bu halk oyunlarımızı bize icra edecekler. O minicik yürekler sahnede birer dev olacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise 13 farklı ilden ekiplerin geldiğini belirterek, “Tabiatın tüm renklerini taşıyan bu manzara ülkemizin büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ve farklı kültürleri bir arada yaşattığını, birlikte çok daha güzel olduğumuzu bize gösteriyor. Birlikte olmalıyız, beraber olmalıyız, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz, tol kola, yürek yüreğe, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeliyiz” dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek ise, “Halaylarımız, türkülerimiz, renklerimiz, yemeklerimiz, sanatımız ne kadar değişirse değişsin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hepsi birdir ve bütündür” dedi.

İlk gün düzenlenen Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde ilk sahneye çıkan ekip Mersin Ekibi oldu.

Minikler tek tek sahneye çıkarken, izleyicilerden büyük alkış aldılar. 13 ilin temsilcisinin sahne performanslarının ardından şampiyonaya katılan her il temsilcisine katılım madalyası ve değişik hediyeler verildi.

Geleneksel Düzenlemeli dal kategorisinin ilk üç sırası açıklanırken minikler heyecanlı bekleyişlerinin ardından Türkiye üçüncülüğünü 89.21 puanla Antalya Yörem Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü, ikinciliği 90.11 puanla İzmir BORDER Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye şampiyonluğunu 90.77 puanla Bodrum Akademi Karya ve Karya Kırçiçekleri Spor Kulübü elde etti.

Türkiye üçüncüsü olan Antalya ekibinin kupasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Suphi Tugay Ertunç verdi.

Türkiye ikincisi olan İzmir BORDER Gençlik Spor kulübünün kupasını Vali yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve Emniyet müdürü Hakan Çetinkaya verirken, Türkiye şampiyonu Bodrum ekibinin kupasını Vali Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu verdi.

Halk oyunları Minikler Türkiye Şampiyonası bugün Geleneksel düzenlemesiz dal yarışması ile sona erecek.