Ortaca’da meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Vural yönetimindeki 34 T 3989 plakalı otomobil ile Osman Öz yönetimindeki 48 K 8693 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye karayolu hükümet konağı kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman Öz’ün kullandığı araç yol kenarındaki karayollarına ait trafik levhası direğine çarptı. Öz ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Derya Cin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Yücelen Hastanesine kaldırdı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda güvenlik önlemi alınırken, Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol temizlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.