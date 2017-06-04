Muğla-Fethiye Karayolu Günlüklü mevkiinde meydana gelen kazada, tekerleği fırlayan araç reklam totemini yıktı. Hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye Karayolu Günlüklü mevkiinde İbrahim Sonyürek idaresindeki 07 LJD 36 plakalı aracın rot başı kırıldı.
Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında bulunan reklam totemine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile totemi yıkan araç hurdaya döndü.
Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Sonyürek kendi imkanları ile araçtan çıktı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber-Foto: Nail Duman