Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak olan hibe desteğiyle Muğla’nın Milas ilçesinde Süt Birliği tarafından Selimiye Mahallesi’nde yaklaşık 2 milyon liraya mal edilmesi planlanan Çiğ Süt Yenileşim Merkezi için imzalar atıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 11. etap hibe başvurularının değerlendirilmesinin ardından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Muğla’nın 78 projesi arasında yer alan Milas Süt Birliği’ne ait Çiğ Süt Yenileşim Merkezi için imza töreni düzenlendi.

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Cengiz Özdemir, Milas Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Gezgin ve Başkan Yardımcısı Nureddin Pinar’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Erkal, onaylanan 78 projeden 53’ünün sözleşmesinin imzalandığını belirterek, kalan 25 projenin sözleşmesinin yatırımcılarının tatbikat projelerini tamamladıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Projelerin tamamlanmasıyla toplamda 442 kişiye iş imkânı yaratılarak istihdam sağlanacağını da dile getiren Erkal, projelerin toplam tutarının 63 milyon 626 bin 355 TL, hibe tutarının ise 29 milyon 736 bin 24 TL olduğuna dikkat çekerek tarıma yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Gezgin ise “İlçemiz Selimiye Mahallesi Sanayi Sitesi Derekuyu Mevkiinde yatırım amaçlı almış olduğumuz 450 metrekare ticari imarlı arsaya en son teknolojik yeniliklerle donatılmış günlük 30 bin litre kapasiteli merkez, kimyasal – mikrobiyolojik tüm analizlerin yapılacağı Çiğ Süt Laboratuarından oluşan Çiğ Süt Yenileşim Merkezi kurmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırım Desteklemesi Programına proje başvurusunda bulunmuştuk. Yaklaşık 2 milyon lira maliyetli projemizin Bakanlığımızca kabul görmesinin ardından gerekli yatırımın hayata geçirilmesi için bugün imzalarımızı attık. % 50 hibe desteğiyle Selimiye’de hem birliğimiz hem üyelerimiz hem de bölge halkı için önemli bir yatırıma imza atmış olacağız. Çiğ Süt Yenileşim Merkezi 8 mahallede ikamet eden 209 üreticiye hizmet verecek ve en az 15 kişinin istihdamı sağlanacak” dedi.