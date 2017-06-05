Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında Muğla’da faaliyet gösteren aynı aileye ait iki şirkete kayyum atandı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne finansal destek verdikleri, sponsor oldukları iddiası ile soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma sonrası mermer ürünleri ticareti ile yapan 2 şirkete kayyum ataması yapıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kayyum atanan şirketlerin, Çobanlar Group Mermer A.Ş ile Çobanlar Limited Şirketi olduğu öğrenildi.