Hayvanlarını barınaklara ya da komşularına bırakarak tatile çıkmak zorunda kalan yerli ve yabancı turistler, artık Bodrum’da hayvanları ile birlikte tatil yapabilecek.

Evcil hayvan besleyen yerli ve yabancı turistler hayvanları ile birlikte Bodrum’un Tilkicik Koyundaki Mare Suits Otelinde hayvanları ile birlikte konaklayabilecek.

Tatil yapmak isteyen ve hayvanları olduğu için bırakıp tatile gidemeyenlere fırsat tanıyan Mare Suits Otel işletmecisi Ateş Arı, otel müşterilerinin evcil hayvanları ile birlikte otelinde konaklama imkanı sunduğunu açıkladı.

Tatile gitmek için hayvanlarını komşusuna veya hayvan pansiyonlarına bırakan yerli ve yabancı turistler tatil boyunca akılları can dostlarında kalıyordu.

Bu duruma bir çözüm bulan Yalıkavak’ın en güzel koylarından tilkicik koyunda bulunan Mare Suits Otel yetkilileri otellerini tercih eden müşterilerinin evcil hayvanlarıyla birlikte tatil yapma imkanı verdi.

Bazı kurallar çerçevesinde otele can dostu hayvanları ile gelen turistler hem geride bıraktıkları hayvanlarını düşünmeyecek hem de rahat bir tatil yapma imkanı bulacak.

“Yıllarca köpeğimle konaklayacak otel bulamadım”

6 köpeği 4 kedisi olan Mare Suits otel işletmecisi Ateş Arı ise kendisinin hayvanları olduğunu bu yüzden yıllarca tatil yapamadığını bunun için de böyle bir otel açarak hayvan dostu insanları bu imkanlardan yararlanması gerektiğini söyleyerek, “Benim çocukluğumdan belli hayvanlara karşı bir ilgim vardı. Tatil yapmaya karar verdiğim zaman bu problemle karşılaştım. Ben yıllarca köpeğimle gidip konaklayacağım bir otel bulamadım. Bizim köpeklerimiz aileden biri gibi olduğu için barınağa veya bir pansiyona bırakmadım. Tatile çıkacağım zaman köpeklerim kardeşime veya arkadaşıma bırakıyordum ama tatil yaparken hep aklım köpeklerimde kalıyordu. Otel işine girdiğimde müşterilerimize bu imkanı tanıdım. Artı bir ücrette talep etmeden sadece hayvanları ile birlikte otelde konaklama ve onlarla beraber tatil yapma imkanını sağlıyoruz. Belli kurallar çerçevesinde burada konaklamalarına izin veriyoruz. Tatile gelen misafirlerimiz evcil hayvanlarıyla sadece restorana giremiyor. Bir de açık alanda tasmasız gezdirmiyorlar. Bunun dışında her türlü imkanı evcil hayvanlarıyla gelen yerli ve yabancı turistlere tüm imkanlarımızı sağlıyoruz. Ailesi ile birlikte gelen turistler ise bu durumdan şikayetçi değil. Çünkü hayvan besleyen insanlar hijyene çok dikkat eder. Ben köpeklerim ile evime gittiğimde ilk önce köpeklerimin tırnaklarına kadar siler öyle içeri gireriz. Buraya hayvanları ile gelen misafirlerimiz de bu konuda çok dikkatli ve hijyene önem veren insanlardır. Bu konuda hijyenden de ödün vermiyoruz” dedi.