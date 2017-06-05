Tekne ile dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro’yu anmak için düzenlenen ‘Sadun Boro Anma Seyri’ etkinliklerinin ilk gününde sanatçı Ufuk Boy tarafından yapılan ‘Gökova, Sadun Boro’yu Kucaklıyor’ heykelinin açılışı yapıldı.

Heykel, Sadun Boro’nun Türkiye’yi denizlere açan sadece dünya denizlerine değil kendi koylarının tanınması daha da önemlisi korunmasını sağlayan güçlü kişiliğinin özelliklerini sembolik olarak taşıyor.

Etkinlikler, Sadun Boro tarafından Okluk Koyuna yaptırılan Deniz Kızı heykelinin denizciler tarafından selamlanması ile sona erdi. Çok sayıda denizci ve çevrecinin katıldığı etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ali Zağlı, Bodrum Liman Başkanı Türker Kutlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer, Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Belediyesi yetkilileri ve Sadun Boro’nun kızı Kısmet Deniz Polat katıldı.