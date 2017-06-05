Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik bölümü öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında İtalya’da denizcilik eğitimine katıldı.

“Istıtuto Tecnologico Statale Trasporti e Logistica Leone Accıaıuolı” isimli denizcilik okulunun ev sahipliğinde İtalya’nın Ortona şehrinde yapılan eğitimlerde Köyceğiz’den 13 öğrenci ve 3 öğretmen yer aldı.

Öğrenciler; İspanyol, Fin, İtalyan ve İngiliz yaşıtları ile denizde manevra, radar, seyir, güvenlik ve ISPS derslerine katıldı.

Okul müdür yardımcısı Taylan Acar, Erasmus sayesinde okullarını diğer ülkelerin okulları ile kıyaslama şansı yakaladıklarını belirterek, “kendi eksiklerimizi gördük. Öğrencilerimizi gelecekte daha iyi denizci olmaları yolunda motive ettik” dedi.

Acar, eğitimlerden arta kalan zamanda öğrencilerin Roma’da tarihi ve turistik yerleri görme fırsatı yakaladığını da sözlerine ekledi.