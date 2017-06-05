Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesinde yol, cadde, bulvar, meydan yenileme ve düzenlemesi işi kapsamında yapım çalışmaları yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurulunda meydan, bulvar ve caddelerde yapılacak düzenleme kapsamında kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması adına mevcut havai hatların yer altına alınması, eksik olan alt yapı tesislerinin tamamlanması için ortak program oluşturulmuş ve ortak programa giren ilgili kurumlara kazı izni verildi.

Bu kapsamda Doğalgaz Dağıtım, Elektrik dağıtım, bir GSm firması ve MUSKİ’nin çalışmaları ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi yapacağı düzenlemelerle caddeleri yeni görünümlerine kavuşturacak.