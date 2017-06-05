Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekiplerince yakalanan 98 göçmenin ardından organizatör oldukları iddia edilen 4 kişi Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince Milas – İzmir karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında yapılan uygulamadan kaçarak Baharlı – Ağaçlıkhöyük kavşağında durdurulan 1 otomobil ve 3 minibüsün içerisinde Bodrum’dan Yunanistan’a hareket etmek isteyen Pakistan ve Afganistan uyruklu 98 göçmenin yakalanmasının ardından, organizatör oldukları iddia edilen O.G., T.R., A.P. ve V.G. gözaltına alınmıştı.

Şahıslar, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edildi.