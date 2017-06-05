Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekiplerince 98 göçmeni yasadışı yollarla yurtdışına kaçıracağı iddia edilen ve Milas Adliyesi’ne sevk edilen 4 organizatörlerden 3’ü tutuklandı.

Milas – İzmir karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında yapılan uygulamadan kaçarak Baharlı – Ağaçlıkhöyük kavşağında durdurulan 4 araç içerisinde Bodrum’dan Yunanistan’a geçmek isteyen 98 Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenin yakalanmasıyla organizatör oldukları iddia edilen O.G., T.R., A.P. ve V.G. gözaltına alınarak ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.

Adliye’ye sevk edilen şahıslardan O.G., A.P. ve V.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.R. isimli şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.