Marmaris ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Atık pil toplama kampanyasında Aksaz Turgut Reis ilköğretim okulu 1 ton atık pil toplayarak birinci oldu.

Marmaris Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir süre önce çevre ve doğa duyarlılığına dikkat çekmek için Marmaris ilçesi okullararası Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlendi.

Kampanya sonunda ödül almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Marmaris Belediye Başkan yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı, İsmet Kamil Öner, Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasında Aksaz Turgut Reis İlköğretim Okulu 1ton ile Marmaris ve Muğla Birincisi olurken Atatürk İlköğretim okulu 100 kg ile 2. Olurken Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu 65,38 kg 3.oldu.

TAP Muğla bölge yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Özulucan yaptığı kısa konuşmada, ”gençlerle böyle bir çalışma yapmak bizlere umut veriyor. Toplamış olduğunuz atık piller için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1.olan okulumuzun ödülünü biz göndermiştik diğer dereceye girenlere de Marmaris Belediyesi verdi. Güzel organizasyon ve hediyeler için teşekkür ediyorum” dedi.

TAP Muğla bölge yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Özulucan’da düzenlenen verimli kampanya sebebiyle Marmaris Belediye başkan yardımcısı İsmet Kamil Öner’e plaket verdi.

Öner’de yaptığı açıklamada çocuklara çevre koruma bilincini beraber verdiklerini belirterek teşükkür etti.

Tören sonrası Marmaris Belediye başkan yardımcıları, öğretmen, yöneticiler ve öğrenciler Sığla fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Yüzlerce sığla fidanı minik öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.