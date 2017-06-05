Muğla merkezli 6 ilde başlatılan Göçmen Kaçakçılığı operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında avukat ve polisin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum Sulh Ceza Mahkemesinden alınan kararlar çerçevesinde Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sakarya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, avukat A.K.K., polis memuru Ö.A. ile H.P., V.C., H.T.B., A.Ç., M.P.,A.D., Ş.E., C.K., Ö.A., O.B., R.C. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemleri sonrası sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.