Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı Mart ayında temeli atılan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü hizmet binası faaliyete geçti.

Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Teyyare Kavşağı olarak bilinen bölgede hizmete giren 4 bin 946 metrekare alan üzerine inşa edilen binada, yaklaşık olarak 200 personel istihdam ediliyor.

Yaklaşık olarak 4 Milyon 200 bin liraya mal olan hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte, vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunmak amacıyla MUSKİ Genel Müdürlüğünün tüm birimleri bir araya toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, binanın çevre düzenlemeleriyle yakından ilgilenip denetimler yapmaya devam ediyor.

“Büyük Kira Bedellerinden Kurtulmuş Olduk”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yeni hizmet binası sayesinde büyük bir kira yükünden kurtulmanın sevincini yaşadıklarını belirtirken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

Ülgen, “MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm il de önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu yaz ayları bizim için oldukça hareketli ve yatırım dolu aylar olacak. Bir yandan da kurum olarak tasarruf tedbirleri almaya çalışıyoruz. Menteşe İlçemizde bulunan birimlerimizin hizmet binaları için oldukça yüksek kira bedelleri ödüyorduk. Bu şekilde büyük kira bedellerinden kurtularak bu parayı yatırıma çevirebileceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere binanın yapımında emeği geçen tüm Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

“Vatandaşlar Tek Çatı Altında Hizmet Alabilecek”

Birimlerin farklı yerlerde olması nedeniyle vatandaşların işlerini halletmekte zorluk çektiğini belirten Ülgen, “Eskiden vatandaşlarımız bir iş için farklı bir yere başka bir iş için farklı yere gidiyor buda vatandaşlarımızı hem yoruyor hemde işlerin uzamasına neden oluyordu. Ancak şimdi tüm birimlerimiz tek bir çatı altında toplandı ve bu şekilde vatandaşlarımız farklı noktalara gitmek yerine tek bir binada MUSKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tüm işlerini halletme şansına sahip oldu.” dedi.

Ülgen ayrıca, “Yeni hizmet binamızda su ücretlerinin ödenebileceği bir vezne olacak ve Kurşunlu Camiinin karşında bulunan vezne kapanmayacak aynı yerde hizmete devam edecek” dedi.