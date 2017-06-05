Trafik güvenliğinin sağlanması için kavşakların düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklar etüt edilerek bu noktaların iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalar kapsamında Bodrum ilçesinde trafik kazalarının yoğun olarak gözlendiği İnönü Caddesi üzerinde 5, Menteşe ilçesinde 7, Marmaris ilçesinde 1, Datça ilçesinde 1 ve Ortaca ilçesinde Ortaca-Dalyan yolu üzerinde 5 nokta da olmak üzere toplam 19 noktada yeni sinyalizasyon sistemleri kuruldu.

Fethiye Patlangıç-Ölüdeniz yolu, Datça Kazım Yılmaz Caddesi, Ortaca Atatürk Bulvarı yol güzergahlarında bulunan kavşaklarda da trafik akışını düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon tesisi kurma altyapı tesis çalışmaları ise sürdürülüyor.

Kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleme sürelerini aza indirmek için yeni teknolojiler kullanılıyor.

11 kavşakta asfalt altına monte edilen loop dedektörler sayesinde oluşturulan elektriksel manyetik alandan araçların geçmesine göre yeşil ışık sürelerinin belirlenmesi hedeflendi.

Böylece trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre çalışarak yakıt ve zamandan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yayalar içinde gerekli çalışmalar yapılırken, trafik ve ulaşım güvenliği için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.